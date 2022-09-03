ZAGADOU'YA ROMA DA İLGİ GÖSTERİYOR

SERBEST OYUNCU STATÜSTÜNDE

ZAGADOU'NUN PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper pozisyonu için birçok alternatifi değerlendiren siyah-beyazlıların listesinde Dan-Axel Zagadou da yer alıyor.Alman ekibi Borussia Dortmund'un eski stoperi kendisine bir takım bulamadı. Kendisine gelen teklifleri değerlendirecek olan 23 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya'dan da talipli çıktı.Serbest oyuncu statüsündeki Fransız stopere Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın da ilgi gösterdiği iddia edildi. Beşiktaş, 8 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesinde kadrosuna mutlaka bir transfer yapmak istiyor.Geçen sezon Borussia Dortmund'da 22 maçta 1354 dakika forma giyen Zagadou daha önce PSG formasını da giymişti. Transfermarkt verilerine göre futbolcuya 9 milyon euro değer biçiliyor.