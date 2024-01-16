Zaferin Rengi filmi için geri sayım başladı

Fenerbahçe tarihinin en önemli kupalarından biri olan Harrington Kupası, beyaz perdede olacak.
Bir milletin, kadın erkek demeden ortaya koyduğu asil mücadele, Zaferin Rengi filminde izleyici ile buluşacak… Zaferin Rengi filmi, Fenerbahçe'nin önemli başarılarından biri olan ve milli bir zafer etkisi yaratan General Harington Kupası'nın şanlı hikayesiyle taçlanıyor.
Usta yönetmen Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu Zaferin Rengi filminin ana kahramanı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i, yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandırıyor. Peyker rolünde yer alan Gülper Özdemir'in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) gibi usta oyuncular dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.
Film ayrıca mekanları, kostümleri ve dekorlarıyla da izleyenleri Fenerbahçe'nin ilk yıllarına götürüyor ve ilk kadrolarıyla buluşturuyor.
16 Şubat'ta vizyona girecek "Zaferin Rengi" için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmin ikinci teaser'ı "İşgal Günlerinde Aşk" başlığıyla yayınlandı.
Bir milletin, kadın erkek demeden ortaya koyduğu asil mücadele, Zaferin Rengi filminde izleyici ile buluşacak… Zaferin Rengi filmi, Fenerbahçe'nin önemli başarılarından biri olan ve milli bir zafer etkisi yaratan General Harington Kupası'nın şanlı hikayesiyle taçlanıyor.
Usta yönetmen Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu Zaferin Rengi filminin ana kahramanı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i, yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandırıyor. Peyker rolünde yer alan Gülper Özdemir'in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) gibi usta oyuncular dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.
Film ayrıca mekanları, kostümleri ve dekorlarıyla da izleyenleri Fenerbahçe'nin ilk yıllarına götürüyor ve ilk kadrolarıyla buluşturuyor.
16 Şubat'ta vizyona girecek "Zaferin Rengi" için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmin ikinci teaser'ı "İşgal Günlerinde Aşk" başlığıyla yayınlandı.