Zafer yolunda 84 milyon tek yürek koşuyoruz

Bu yıl Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz 'un 100. yıl dönümü kutlanıyor. Afyonkarahisar'daki Kocatepe'den başlayıp 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar'da zaferle taçlanan bu büyük mücadele, koca bir ulusun tarihin yazıldığı, bayrağını toprağa düşürmediği, asla vazgeçmeden birlik ve bütünlük içinde mücadele ettiği benzersiz bir zaferin hikayesi Türk Milletinin dünyaya imkânsız diye bir şeyin olmadığını gösterdiği yol burası.



Her zaman "bir" olmanın gücüne inanan Nef Vakfı, Büyük Zafer'in 100. yılında, Türk Milletinin "bir" olduğu ve Atalarımızın en çetin şartlarda yılmadan bağımsızlık hayalinin peşinden koştuğu mücadele yolunda, Zafer Ultra Maratonu'nu başlatıyor. Milli mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan ultra maraton, Nef Vakfı aracılığı ile şehit ve gazi çocuklarının eğitimine de destek olacak.



Her sene gelenekselleştirilmesi ve 100 yıl sonra yine Atatürk ve silah arkadaşlarının yolunda koşulması hedeflenen Zafer Ultra Maratonu, 30 Ağustos'ta Afyon Kocatepe Anıtı'ndan başlayıp Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül'de İzmir'de, Büyük Taarruz 'un zaferle sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.



Dünyanın her köşesinden katılımın olabileceği Zafer Ultra Maratonu Sanal Koşusu ile toplanan bağışlar ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimine harcanacak. 5 gün sürecek ultra maraton boyunca rota üzerinde Sancaktar Mehmet'in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana'nın, Halime Çavuş'un, Çoban İsmail'in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacaklar. İskender Paydaş'la Zafere Doğru konserinin ardından 300 kilometrelik uzunluğu ile 5 şehirden geçecek Nef Zafer Ultra Maratonu koşucuları Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının rotasında koşarak bu anlamlı zaferi kutlayacak.





