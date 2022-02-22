Zafer Turan: 'Şampiyonluğun en büyük adaylarındanız'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Nasadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan, kendileri için üzücü bir akşam olmasına rağmen şampiyonluğun en büyük adaylarından olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuç. Teknik, taktik anlamda konuşulacak pek bir şey yok. Yüzde 73 topa sahip olmuşuz, 38 şut atmışız. Birçok istatistik var ama şu anda bunlar bir anlam ifade etmiyor. Rakibin bu kadar savunma yapmasını bekliyorduk ama bir şekilde golü bulmamız gerekiyordu. Son dakikada attığımız gol beraberliğe yetti. Eyüpspor, kadro kalitesi ve isteğiyle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Sonunda başarabilecek mi bunu ligin sonunda göreceğiz." diye konuştu.



Maçın son bölümünde taraftarların eleştirileri ile ilgili konuşan Turan, "2 seneden beri buradayım. Taraftara söyleyecek bir şey yok. Galibiyet istiyorlar, şampiyonluk beklentileri var. 2 seneden beri takımı nereden nereye getirdiğimizi onlar biliyorlar. Taraftar her zaman haklıdır. Takım niye oynamadı diye bağırdıklarında onlara göre oynamamış oluyorlar. Bu takıma kimsenin zarar vermesine izin vermedik. Bu ben de olsam buna izin vermem. Takıma zarar verdiğime inanırsam her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.













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