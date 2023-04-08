Zafer Turan: 'Önemli olan 3 puandı'

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Altınordu maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:



"Bunu bugün burada bitirmek istiyorduk. Bizim bundan sonra çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Geride kalan maçları kazanıp hedefe bir an evvel ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımız bugün gerçekten çok iyi mücadele etti. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Rakiplerimiz de bizden önce dinlenerek geliyor. Öyle denk geldi fikstür ama ona rağmen çok iyi mücadele ettik. Bu mücadele gücü bize maçı kazandırdı. Berabere de bitebilirdi ama önemli olan 3 puandı. Çok önemliydi. Bunu kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte daha çok isteyerek daha çok mücadele ederek mücadele gücümüzü sahaya yansıtarak hedefe ulaşmak istiyoruz."





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