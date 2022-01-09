Zafer Turan: "Ligin boyu kısalıyor"

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, zor bir maç oynadıklarını ve buldukları pozisyonu değerlendirerek galip geldiklerini dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zafer Turan: 'Ligin boyu kısalıyor'
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09 Ocak 2022 23:20
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, dün kalp krizi sonucu kaybettikleri, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı için çok üzüldüklerini ve galibiyetle buruk sevinç yaşadıklarını belirtti.

Ligde artık kolay maç olamadığının altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Ligin boyu kısalıyor, hem şampiyonluğa hem de küme düşmemeye oynayan takımların mücadelesi var. Bundan sonraki tüm maçların zor geçeceğini biliyoruz. Bugün de o maçlardan biriydi. Çok pozisyon yoktu, bir iki pozisyon vardı. Biz birini değerlendirip kazanmasını bildik. Bundan sonra maçlar böyle zor geçecek. Hedeften kopmamak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kötü gidişatımızı düzelttiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız."


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