Zafer Turan: 'İşi sonuna kadar götürebiliriz'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanmanın önemine değindi.



Sahada galibiyet için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Turan, "Önceki haftalarda skoru yakalıyor ama koruyamıyorduk. Bugün bunun da üstesinden geldik, bu bizim için yarışın içinde olmak adına çok önemliydi. Bugün sadece bir galibiyet aldık. Önümüzde uzun bir yol var. Sonunda mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz. Güçlü ve iyi bir kadroyuz. Bu kadro bu işi sonuna kadar götürebilecek güce sahip. İnşallah hedefe ulaşırız." diye konuştu.



Turan, Oğulcan Çağlayan'ın kendileriyle henüz 2 idmana çıktığını ve rotasyon yapacak bir kadroya sahip olduklarını da dile getirdi.





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