Zafer sonrası Mona Lisa'ya Fransa Milli Takımı forması giydirdiler!

Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek zafere ulaşmasının ardından sosyal medyada da dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Louvre Müzesi'nin Twitter hesabı, Fransa'nın Dünya Kupası coşkusuna dahil oldu ve dikkat çeken bir paylaştım yaptı.

Hesaptan, ressam Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa'nın "Fransa Milli Takımı forması" giymiş bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğraf ile paylaşılan mesajda, "Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'na tebrikler" ifadeleri yer aldı.



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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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