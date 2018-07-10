Zafer sonrası Mona Lisa'ya Fransa Milli Takımı forması giydirdiler!

Louvre Müzesi'nin Twitter hesabı, Fransa'nın Dünya Kupası coşkusuna dahil oldu ve dikkat çeken bir paylaştım yaptı.Hesaptan, ressam Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa'nın "Fransa Milli Takımı forması" giymiş bir fotoğrafı paylaşıldı.Fotoğraf ile paylaşılan mesajda, "Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'na tebrikler" ifadeleri yer aldı.