Zafer Kupası Yelken Yarışları sona erdi

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve dışından farklı kulüpleri temsilen 120 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 kategorilerinde yapıldı.



Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.



Zafer Kupası Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:



Optimist Genel Kategorisi:

1 - Shterıon Daılov

2 - Ahmet Arel Barut

3 - Eren Çakır



Optimist Junior Kategorisi:

1 - Ahmet Arel Barut

2 - Maya Karabat

3 - Doruk Özkan



Optimist Kızlar Kategorisi:

1 - Melis Bolat

2 - Maya Karabat

3 - Karolına Canova





Optimist Junior Kızlar Kategorisi:

1 - Maya Karabat

2 - İnci Gülsoy

3 - Derinsu Karagün



ILCA 4 Genel Kategorisi:

1 - Ege Subaşı

2 - Defne Genç

3 - Utku Aksoy



ILCA 6 Kategorisi:

1 - Kutsal Güneş Kurnaz

2 - İlayda Şen





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