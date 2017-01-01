Zach Collins, süresiz kadro dışı kaldı

Portland Trail Blazers pivotu Zach Collins, sol ayak bileğindeki kırık kemik için ikinci bir ameliyat geçirdikten sonra süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.



Geçen Aralık ayında kendisine uygulanan prosedürün (medial malleol stres kırığı) aynısı uygulanmış olan Collins, bu yüzden 2020-21 sezonunun tamamında forma giyememişti.



Mevzubahis prosedür, Collins'in sezonun başlarında omzu çıktıktan sonra, 2019-20 sezonundaki 11 maç dışında tüm sezonu kaçırması sonrası gerçekleşmişti.



Collins, 2017'de lige 10. sıradan Draft edilerek girmesinden bu yana, normal sezonda 310 olası maçın sadece 154'ünde oynayabilmişti.



Aktif olduğu dönemde maç başına 17.5 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu, 5.7 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



