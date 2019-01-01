Zach Collins ameliyat oldu, süresiz kadro dışı!

Portland Trail Blazers pivotu Zach Collins'in, sol ayak bileğindeki sol medial malleol stres kırığını onarmak için ameliyat olduktan sonra süresiz olarak kadro dışı olduğu açıklandı.



Collins, daha önce 1 Eylül'de ayak bileğinden ameliyat geçirmiş olduğundan ötürü, bu sezon henüz bir maçta forma giymemişti.



Collins'in sezona ilk kez Ocak ayı ortasında giriş yapması bekleniyordu.



Omzunu çıkardıktan sonra sol labrumundan Kasım 2019'da ameliyat geçiren Collins, ardından 2019-20 normal sezonunda sadece 11 maç forma giyebilmişti.



Collins, Orlando'daki bubble'da Trail Blazers'ın kadrosuna geri dönmüş ve ekiple sekiz maç oynayarak, 25.4 dakikada 6.3 sayı, 7.1 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



