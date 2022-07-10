Zach Auguste, Frutti Extra Bursaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Zach Auguste, Frutti Extra Bursaspor'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2022 21:30
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2,08 boyunda ve 29 yaşındaki Zach Auguste ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu kariyerinde Panathinaikos, Cedevita Olimpija ve ülkemizde Galatasaray formaları giydi. Kendisine başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer yerildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ