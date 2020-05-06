Yüzücü Pınar Avşar antrenmanlarını evinin havuzunda yapıyor

Masterlar yüzme şampiyonalarında çok sayıda Türkiye rekoru bulunan sporcu Pınar Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kondisyon kaybının önüne geçmek için antrenmanlarını evinin bahçesine kurduğu portatif havuzda yapıyor.Eski milli triatlet Pınar Avşar, AA muhabirine, salgın nedeniyle evde geçirdiği süreçte spor egzersizlerine devam edebilmek için portatif bir havuza ihtiyaç duymasının nedenlerini anlattı.Herkes gibi bu süreçten etkilendiğini belirten Pınar Avşar, "" diye konuştu.Evde "online" uygulamalar ile koşu, bisiklet gibi aktiviteleri eğlenceli hale getirerek yüzme ve triatlon yarışlarına hazırlandığını dile getiren Pınar Avşar, 4 metre uzunluğunda, 1 metre derinliğindeki portatif havuzda, soğuktan korunmak için özel giysi ve bele bağlanan bir lastikle olduğu yerde yüzebilmenin mümkün olduğunu belirtti.Hacettepe Üniversitesinde spor bilimleri alanında akademisyen olan Pınar Avşar, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle spor salonları ve yüzme havuzları kapalı olunca düzenli yüzme antrenmanı yapan lisanslı sporcular, sahil beldelerinde soğuk suya aldırış etmeden denizde antrenman yapmaya çalışıyor. Ankara gibi denize uzak bir ilde yaşıyorum, salgın nedeniyle evimden çıkmıyorum ama ben de egzersizlerimi evimin önüne bir portatif havuz kurarak yapabiliyorum." ifadelerini kullandı."Şimdilik sadece milli ya da olimpiyat kotası olan sporcuların tesisleri kullanabileceği ve yüzme havuzları için bunun geçerli olmadığı belirtiliyor. İtalya'da 28 Mayıs'ta havuzların açılacağının duyurulduğu bugünlerde ülkemizde de yüzme havuzlarıyla ilgili bir düzenleme yapılması, yoğunluğu azaltmak için gerekirse iki günde bir ya da gece seanslarında yüzme fırsatı verilmesi, performans sporu yapan kişiler için çok önemli."