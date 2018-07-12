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Yüzücü Baturalp'ten rekor üstüne rekor

16 yaşındaki milli yüzücü Baturalp Ünlü, Finlandiya'nın Helsinki şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre serbest yarışında rekorun sahibi oldu.

Kaynak: DHA
Yüzücü Baturalp'ten rekor üstüne rekor
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12 Temmuz 2018 15:51
Denizli'de özel bir lisede öğrenci olan 16 yaşındaki milli yüzücü Baturalp Ünlü, Finlandiya'nın Helsinki şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre serbest yarışında rekor kırdı.

Daha önce Fas'ta katıldığı yarışmada 400 metrede Türkiye rekoru kıran genç yüzücü, Finlandiya'da 4-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 15-16 yaş erkekler 200 metre serbestte elde ettiği 1.52.47'lik dereceyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Yarışta dereceye giremese de rekor kırmanın sevincini yaşayan Baturalp, geçtiğimiz Mayıs ayında da Fas'ta Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada ülkemizi temsil edip 400 metre karışıkta 4.29.27 derecesiyle Türkiye rekoru kırmış ve dünya üçüncüsü olmuştu.

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