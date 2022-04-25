Yüzmede, Yıldızlar Ligi yarı final maçları oynandı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.



Karabük Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara 20 ilden 500'e yakın sporcu katıldı. Müsabakalarda yarışmacılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.



ANALİG müsabakalarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca sporun tabana yayılması amacıyla Türkiye'nin farklı illerinde devam ettiğini aktaran Güven, "Farklı illerde yapılan grup müsabakalarının ardından yarı final organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Karabük'ün tanıtımı açısından da önemli organizasyonu tamamladık. Bu, bizim için bir kazanım." dedi.



Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.





İLGİLİ VİDEO