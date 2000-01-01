Yüzmede karma 4x100 karışık stilde ABD altın madalya aldı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı karma 4x100 karışık stilde finaller yapıldı.



Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 37 saniye 43 saliseyle olimpiyat ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Bir önceki rekoru Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya 3 dakika 37 saniye 58 saliselik süreyle kırmıştı.



Yarışmada 3 dakika 37 saniye 55 saliselik süresiyle Çin, Asya rekoru kırarak gümüş madalya elde ederken, Avustralya ise 3 dakika 38 saniye 76 saliseyle Okyanusya rekorunun yeni sahibi olarak bronz madalyaya uzandı.



