Yüzmede karma 4x100 karışık stilde ABD altın madalya aldı!

Yüzmede karma 4x100 karışık stilde ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yüzmede karma 4x100 karışık stilde ABD altın madalya aldı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı karma 4x100 karışık stilde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 37 saniye 43 saliseyle olimpiyat ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bir önceki rekoru Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya 3 dakika 37 saniye 58 saliselik süreyle kırmıştı.

Yarışmada 3 dakika 37 saniye 55 saliselik süresiyle Çin, Asya rekoru kırarak gümüş madalya elde ederken, Avustralya ise 3 dakika 38 saniye 76 saliseyle Okyanusya rekorunun yeni sahibi olarak bronz madalyaya uzandı.

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