CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Efe Kaya başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Kaan Efe Kaya, iki gümüş madalya elde etti.



KAAN EFE 2 GÜMÜŞ MADALYA



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Poznan kentindeki organizasyonda Kaan Efe Kaya, 200 ve 400 metre çift palet kategorilerinde 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyona yarın sona erecek.





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