Yüzmede Kaan Efe rüzgarı!

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda başarılı performansını madalyayla taçlandırdı.

Haber; AA
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Yüzmede Kaan Efe rüzgarı!
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25 Haziran 2022 16:57
CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Efe Kaya başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Kaan Efe Kaya, iki gümüş madalya elde etti.

KAAN EFE 2 GÜMÜŞ MADALYA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Poznan kentindeki organizasyonda Kaan Efe Kaya, 200 ve 400 metre çift palet kategorilerinde 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyona yarın sona erecek.

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