Yüzmede Berkay Öğretir'den altın madalya!

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada, 2.11.26'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıktı.
Fransız Antoine Laurent Jac Marc ikinci, İspanyol Alex Ramirez Castejon üçüncü sırayı aldı.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada, 2.11.26'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıktı.
Fransız Antoine Laurent Jac Marc ikinci, İspanyol Alex Ramirez Castejon üçüncü sırayı aldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ