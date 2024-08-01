Yüzmede altın madalya Avustralya'nın!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x200 metre serbest kategorisinde finaller yapıldı.



Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Avustralya, 7 dakika 38 saniye 8 saliselik derecesiyle Çin'e ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.



Yarışlarda 7 dakika 40 saniye 86 saliselik derece elde eden ABD gümüş madalya kazanırken, son olimpiyat şampiyonu Çin, 7 dakika 42 saniye 34 saliseyle bronz madalya elde etti.



Altın madalya kazanan Avustralya, 27 Temmuz 2023'te 7 dakika 37 saniye 50 saliselik derecesiyle dünya rekorunu da kırmıştı.



