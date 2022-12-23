Yüzmede 7 Türkiye rekoru kırıldı

Yüzmede İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde rekorlar kırıldı.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden seçmelerde, dün ve bugün sabah seansında 7 rekora imza atıldı.



Erkeklerde ENKA'dan Yavuz Ömer Ağa, 100 metre kelebekte 00:57.49'luk derecesiyle, 50 metre kelebekte de 00:25.65'lik derecesiyle 14 yaş rekorları kırdı.



1500 metre serbestte Zafer Koleji'nden Emir Batur Albayrak, 15:06.24'lük derecesiyle 15-16 yaş, 200 metre kurbağalamada Aykon Spor Kulübünden Doruk Yoğurtcuoğlu 02:21.67'lik derecesiyle 14 yaş rekoruna imza attı.



100 metre serbestte Fenerbahçe'den Demir Özdemir, 00:52.64'lük derecesiyle 14 yaş, 200 metre kelebekte Galatasaray'dan Tuncer Berk Ertürk, 02:00.51'lik derecesiyle 15-16 yaş, 200 metre karışıkta da yine Galatasaray'dan Berke Saka, 01:59.26'lık derecesiyle 19+ yaş rekorunu kırmıştı.



Milli takım seçmeleri, akşam seansında yapılacak final yarışlarıyla tamamlanacak.





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