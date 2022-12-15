Yüzmede 6 Türk elemeleri geçemedi

Avustralya'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın bugünkü yarışlarında havuza giren Türk sporcular elemeleri geçemedi.



Melbourne şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye adına kadınlarda Nida Üstündağ, erkeklerde ise Rasim Oğulcan Gör, Tekin Doruk, Ümitcan Güreş, Mert Kılavuz ve Hüseyin Emre Sakçı mücadele etti.



Kadınlar 200 metre kelebek stilde Nida Üstündağ 2.09:14'lük elemelerde 15'nci oldu ve finale kalamadı.



Erkekler 50 metre sırtüstünde Rasim Oğulcan Gör 24.29'lük zamanıyla 28'nci, Tekin Doruk ise yine aynı stilde 24.63'lük derecesiyle 32'inci olarak elemeleri geçemedi. Erkekler 400 metre serbest stilde Mert Kılavuz 3:46.32'lik zamanıyla 21'inci oldu.



Erkekler 100 metre karışıkta yüzen Hüseyin Emre Sakçı ise 52.81'lik derecesiyle 17'nciliği Finlandiyalı Ronny Brannkarr ile paylaştı. Brannkarr'la tekrar havuza giren Emre burada 52.24 yüzerek Türkiye rekoru kırdı ve elemelerde 17'nci oldu. Emre'nin bu derecesi elemeleri geçmeye yetmedi.













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