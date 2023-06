Yüzme yarışında kalpler Kaş'ta atacak

Bu yıl 17'nci kez "Barış ve Dostluk" sloganıyla, her yıl olduğu gibi Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenecek yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş'a geliyor. Yarın start verilecek yarış için dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz'in masmavi denizinde kulaç atacak. Uluslararası sporcuları Türkiye'de buluşturan Rossist Event tarafından düzenlenen yarışın heyecanında akıntıya karşı mücadele etmek için gelecek 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan'a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası'ndan Kaş'a yüzecek. Yarışta dünyada bir ilk gerçekleşecek ve down sendromlu özel bir sporcu yarışacak. Emrah Gökhan Kotan dünyada ilk kez 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirecek. Kendisine Emre Deliveli eşlik edecek. Pazar günü Saat 09.00'da başlayacak yarış, 7 kilometrelik parkurda gerçekleşecek.



Megisti - Kaş Swim Race, Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda 25 Haziran Pazar günü yapılacak.



YARIŞIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ



Türkiye'nin yetiştirdiği dünyaca ünlü rekortmen sporcuların da yer aldığı Megisti Kaş Swim Race'in basın toplantısı, yarışın ana sporlarından olan otelde gerçekleşti. Basın toplantısına Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, MK Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy, 2005 yılında yarışı hayata geçiren Turizmci Ufuk Güven, Elit yüzücüler Sera Sayar Yakimoviç, Ruso Yakimoviç, Ahmet Nakkaş, Yarış Direktörü ve Rossist Event Kurucusu Polat Dede katıldı.



Dostluk ve barışa atılan kulaçların ne kadar kıymetli olduğundan bahseden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş; "Megisti Kaş Swim Race Yüzme Yarışı festivalimizi uluslararası bir noktaya taşıyor ve bizi her sene heyecanlandırıyor. Toplumlar birbiriyle spor sanat ve etkinliklerle kaynaşıyor. Sporcularımız barış ve dostluk için kulaç atacaklar. Bu kulaçların dostluğa barışa ve kardeşliğe vesile olmasını istiyorum. Kaş'ın kapısı herkese açık, Kaş'ın tarihi ve doğal güzelliklerine tanık olmaya herkesi davet ediyorum. Bu etkinliğin başlamasına vesile olan tüm dostlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.



Elit atlet Sera Sayar Yakimoviç; "Bu benim ilk Meis adasından yüzüşüm olacak. Ben aslında İronman sporcusuyum ve ilk kez 7 kilometre yüzeceğim. Daha önce yüzdüğüm açık deniz yarışlarda zorlu hava koşullarıyla da karşılaştım. Şimdi burada Kaş'ın güzel denizinde yüzmek beni çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.



Milli sporcu Ahmet Nakkaş; "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 1984 olimpiyatlarında milli bir sporcu oldum. Sayısız şekilde, tüm dünyada ülkemizi temsil ettim. Spor ruh işidir ve ruhu ortaya koyduğunuzda sonuçları güzel oluyor. Sporun birleştirici gücü Yunanistan ve Türkiye dostluğu açısından da oldukça önemli. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



16 ÜLKEDEN 193 SPORCU KAŞ'TA BULUŞUYOR



Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Megisti Kaş Swim Race'e tüm dünyadan izleyiciler ve sporcular akın etti. "Barış ve Dostluk" mottosuyla gerçekleştirilecek yarışta 16 ülkeden yüzlerce sporcu Akdeniz'in serin sularında dalgaların peşinde mücadele edecek. Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna-Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya ile birlikte toplam 16 ülkeden gelecek 193 sporcu, Kaş'ın benzersiz manzarasında, tarih öncesi medeniyetlerin kalıntılarında Megisti Adası'ndan Kaş'a kulaç atacak.



20 YAŞINDAN 76 YAŞINA HERKES "BARIŞ VE DOSTLUK" İÇİN KAŞ'TA



Disiplin, konsantrasyon, özveri ve çok daha fazlasını gerektiren yarışta sporcuları 7 kilometrelik zor bir parkur bekliyor. Erken saatlerde başlayacak olan yarışa katılacak olan sporcuların 136'sı erkek, 57'si kadın. Akdeniz'in serin sularında akıntıya karşı kıran kırana geçecek yarışın yaş dağılımı ise şöyle: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40,44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+.

