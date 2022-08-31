Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyon başladı.



SERBEST BAYRAK TAKIMI BRONZ MADALYA ALDI



Merve Tuncel, Mehlika Kuzeh Yalçın, Sevim Eylül Süpürgeci ve Defne Tanığ'dan oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8:20.75'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Milli yüzücü Tolga Temiz ise 400 metre serbestte 3:51.43 ile beşinci oldu.



15 SPORCU TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR



Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8'i kadın, 15 milli sporcu Türkiye'yi temsil ediyor. Milli kafilede Belis Şakar, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nilsu Demiran, Sevim Eylül Süpürgeci, Sudem Denizli, Defne Tanığ, Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emir Batur Albayrak, Kaan Kara, Sanberk Yiğit Oktar ve Tolga Temiz yer alıyor. Organizasyon 4 Eylül Pazar günü sona erecek.





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