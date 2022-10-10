Yüzme milli takımı dünya şampiyonalarına Erzurum'da hazırlanıyor

Türkiye Yüzme Milli Takımı sporcuları, katılacakları dünya kupaları ve şampiyonalarda elde edecekleri puanlarla barajı geçip Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.



Milli takım sporcuları, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı Palandöken Olimpik Yüzme Havuzunda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kampta bulunan 23 sporcu, yeni sezonda yapılacak olan organizasyonlar için yoğun tempoda çalışıyor.



Hizmete girdiği 2017'den bu yana birçok yabancı ülkenin sporcusuna ev sahipliği yapan merkez, yerli sporcuların da güç depolamak için tercih ettiği adreslerden biri olmaya devam ediyor.



- En büyük hedef Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak



Bu kapsamda, yeni sezon hazırlıkları için kampa giren ay-yıldızlı yüzücüler, kuvvet ve su antrenmanlarıyla ilk aşamadaki Almanya, Kanada ve ABD'de gerçekleştirilecek dünya kupası yarışlar için çalışıyor.



Milliler, daha sonra Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda başarı kovalayacak.



Ay-yıldızlı yüzücüler, uluslararası bu organizasyonlarda gerekli kota ve puanları toplayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde olmayı amaçlayacak.



Milli takım başantrenörü Eray Açıkgöz, AA muhabirine, 2022-2023 hazırlık döneminde Erzurum'a yükselti kampı yapmak için geldiklerini söyledi.



Sporcuların sezon başındaki performanslarını artırmaya çalıştıklarını belirten Açıkgöz, "İyi bir hazırlık programına başladık. 23 sporcu ile kuvvet ve su antrenmanları yapıyoruz. Sporcuların performanslarını sezon başında daha yukarı çıkarıp dünya ve Avrupa şampiyonalarına ön hazırlık yapıyoruz." dedi.



Açıkgöz, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası öncesinde başka müsabakalara katılacaklarını ifade ederek, "2023'te Japonya'da Dünya Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası ve ama öncesinde aralık ayında Melbourne'de yapılacak dünya şampiyonası var, birinci hedefimiz orası. 3 ayaklı dünya kupası ayağı var, buraya hazırlık yapıyoruz. Berlin, Kanada ve Amerika'daki dünya kupası ayaklarıyla ana hedefimiz Melbourne'deki şampiyonaya katılmak." diye konuştu.



- "Ara hedeflerle ana hedefe ulaşmak amacındayız"



Ülke olarak Tokyo Olimpiyatları'na katıldıklarını anımsatan Açıkgöz, Akdeniz ve İslam Oyunları'nda önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Tokyo Olimpiyatları'nda 11 sporcu ile ülkemizi temsil ettik ve bu tarihimizde bir ilkti. Şimdiki amacımız 2024'te temsiliyetin yanında artık oralarda yarışarak madalya almak. Ara hedeflerle ana hedefe ulaşmak amacındayız. En az 11-12 sporcu ile bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 2022 sezonu bizim için çok iyi geçti. Özellikle Akdeniz Oyunları'nı 5 altın, 5 gümüş 9 bronz olmak üzere 19 madalya ile kapattık. İslam Oyunları'nda da tarihi madalya rekoruyla üst sıralarda yerimizi aldık." değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyatlara gitmenin kolay olmadığını vurgulayan Açıkgöz, dünya kupaları ve şampiyonalarında gerekli puanları toplayıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini sözlerine ekledi.





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