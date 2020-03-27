'Yüzde 1 milyon koronayım' dedi, testi negatif çıktı!

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve taburcu edildiğini açıkladı.Cenk Renda, daha önce yaptığı açıklamada, "Yüzde 1 milyon koronayım" demişti."Kontrol altında tutulduğum hastanede yapılan yeni tetkiklerde koronavirüs testlerim bugün itibariyla negatif çıkmıştır. Hastaneden taburcu edildim ve 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlemeye çekiliyorum.Şimdi istirahate çekiliyorum. İyiyim, daha da iyi olacağım. Ülke olarak hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Herkesi mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum."