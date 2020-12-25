Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 13. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na söylediği sözler nedeniyle kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.



Kurulun, karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası yine müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı açıklandı. Ayrıca Terim'in 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.



Galatasaray: "Ceza emsallerinden ağır"



Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'na itiraz ederek 'duruşmalı savunma' talebinde bulunacak. İstek kabul edilirse, Terim savunmasını bizzat kendisi yapacak. Sarı kırmızılı kulüp de bir açıklama yaparak PFDK'ya tepki gösterdi. "Fatih Terim'e verilen ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir" denilen bildiri özetle şöyle:



"Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen 5 maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırma amacıyla yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı ortaya çıkmıştır. Adalet ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."



