Yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı duyuruldu.

Haber; Sporx.com
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Yüz yüze eğitim başlıyor
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31 Mayıs 2021 20:46
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda yüz yüze eğitimin 7 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında kararı "1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." sözleriyle duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" dedi.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.



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