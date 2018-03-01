Yuvaya geri döndü!

Haberi Yazan: Yunus Emre " : Yunus Emre " Dr Acheron " Civelek

Riot Games çalışanlarındanbugün twitter hesabında bir gönderi paylaştı. Paylaşılan gönderiorta koridora geri döndüğü vedeaynı mevki oyuncusunun değiştiği yönündeydi.Playofflara az bir süre kala takımlar kadrolarına takviyeler yaparak ligde varlıklarını sürdürmek istiyor. Şamiyonluk Liginde YouthCrewdeğişikliğine giderken, Dark Passage(bor1sal) ve Galakticosbünyesine kattı. Yükselme Liginde ise Macro Maniacsve, OyunHizmetleri koç mevkine, Çilekler ise Galakticos'tan ayrılankadrosuna kattı.