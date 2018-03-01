Yuvaya geri döndü!
Youth Crew süpriz bir gelişme yaparak Coco'yu tekrar bünyesine bağladı!
Riot Games çalışanlarından tonbalıklı bugün twitter hesabında bir gönderi paylaştı. Paylaşılan gönderi Coco'nun orta koridora geri döndüğü ve Dp'nin deaynı mevki oyuncusunun değiştiği yönündeydi.
Playofflara az bir süre kala takımlar kadrolarına takviyeler yaparak ligde varlıklarını sürdürmek istiyor. Şamiyonluk Liginde YouthCrew Coco - Xico değişikliğine giderken, Dark Passage Try'ı (bor1sal) ve Galakticos Swing'i bünyesine kattı. Yükselme Liginde ise Macro Maniacs Reavito ve mean'i, OyunHizmetleri koç mevkine Doctor'u, Çilekler ise Galakticos'tan ayrılan Baclund'u kadrosuna kattı.
Haberi Yazan: Yunus Emre "Dr Acheron" Civelek
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