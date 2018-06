Yuvamdaki Düşman dizisi neden bitti? Yuvamdaki Düşman 6. bölüm final izle

Bu sezon başlayan ve Show TV'den yayınlanan Yuvamdaki Düşman dizisinin final yaptığı açıklandı. Peki dizinin bitme sebebi hakkında ne açıklama yapıldı? İşte Yuvamdaki Düşman dizisinin tüm detaylarıyla sizlerleyiz.Show TV ekranlarının yeni dizisi Yuvamdaki Düşman ne yazık ki yayın hayatına iyi başlayamadı. Çünkü bildiğiniz üzere perşembe akşamları televizyon ekranlarında rekabet çok yüksek.Özellikle Trt 1'in Kut-ul Amare dizisinin başlaması ile perşembe akşamları Vatanım Sensin, Kanatsız Kuşlar, Siyah İnci ve Bizim Hikaye dizilerinin de varlığı ile oldukça zorlu bir akşam. Siyah İnci bitti bitmesine ama şuan Kut'ul Amare ve Vatanım Sensin ile başa çıkmak oldukça zor.Yuvamdaki Düşman dizisi çoğunlukla Siyah İnci dizisinin izleyicisini çaldı zira Yuvamdaki Düşman dizisinin başlaması ile Siyah İnci dizisinin reytingleri de 5'ten 4'e düştü ve kritik seviyeye gelmişti.Daha önce biteceğini belirttiğimiz Yuvamdaki Düşman için final kararı alındı. Peki neden?Show TV ekranlarının yeni dizisi Yuvamdaki Düşman ne yazık ki yayın hayatına iyi başlayamadı. Özellikle Trt 1'in Kut-ul Amare dizisinin başlaması ile perşembe akşamları Vatanım Sensin Kanatsız Kuşlar, Siyah İnci ve Bizim Hikaye dizilerinin de varlığı ile oldukça zorlu bir akşam.Yuvamdaki Düşman'ın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 5. bölümünde Murat'ın kamera kayıtlarını yakmasıyla hayal kırıklığına uğrayan Yasemin köşkten ayrılmaya karar verdi. Onu yalnız bırakmaya niyeti olmayan Murat, Yasemin'i dağ evine götürdü. Nil'e evlenme teklifi eden Alper "hayır" yanıtını aldı fakat Olcay, Nil'i ikna ederek Alper'le barışmasını sağladı. Ceren, ayağının burkulduğunu söyleyerek Murat'la yakınlaşmaya çalıştı. Yasemin ve Murat dağ evinde baş başa romantik anlar yaşadı. Fakat çiftin mutluluğu Ceren'in planıyla kısa sürdü. Ceren'in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşen Tülin, Yasemin'e ulaşmak için her şeyi göze alsa da başaramadı. Yasemin eve dönerken Tülin'in ağırlaştığını öğrendi. Ceren, Yasemin'den önce Tülin'e ulaşmayı başardı ve Tülin, Ceren'in müdahalesiyle Yasemin'e bir şey söyleyemeden hayatını kaybetti. Ceren'in eski sevgilisi Okan, Ceren'den intikam almak için geri döndü. Ceren'den yediği kazığı unutmayan Okan ne yapacaktı?15 Mart 1944'te Samsun'da doğdu. 1960 yılında Türkiye güzeli seçildi. Sahneye ilk defa İstanbul şehir tiyatrolarının çocuk bölümünde çıktı. İlk sinema filmi 1961 yapımı 'Yaban Gülü'dür. Nebahat Çehre'nin çıkışını sağlayan ilk önemli çalışması, 1962 yılında Türker İnanoğlu'nun yaptığı 'Kanun Kanundur' filmidir. Sanatçı, 1965 yılından itibaren, yazar, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney ile birlikte kamera karşısına geçmiştir. 'Seyit Han' en önemli filmlerinden biridir. 1975 yılında sinemayı bırakan Nebahat Çehre, 1985'de yeniden sinemaya dönmüştür. 2000'li yıllarda dizi sektörünün gelişmesiyle Çehre, 'Haziran Gecesi, Candan Öte, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk' ile ekranlarda fırtınalar estirmiştir. 2018 yılında Focus Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Yuvamdaki Düşman' isimli diziyle sevenleriyle buluşacaktır. 130'dan fazla sinema filmine sahiptir.1979 yılında Ankara'da doğan Aslı Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölümünden mezun olduktan sonra Antalya Operası'nda arpist olarak görev yaptı. Tandoğan 2002 yılında Gülüm adlı dizi ile oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Aşka Sürgün, Dudaktan Kalbe, Kapalıçarşı ve Aşk adlı dizilerde rol alan Aslı Tandoğan 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisinde Genherhan Sultan karakterini canlandırmıştır. Aslı Tandoğan'ın rol aldığı ilk sinema filmi 2007 yılında Ömer Vargının yönetmenliğini yaptığı Karadayı'dır. Daha sonra 2013 yılında Behzat Ç. Ankara Yanıyor, 2014 yılında Kendine İyi Bak ve 2015 yılında Git Başımdan sinema filmlerinde rol almıştır. Aslı Tandoğan son olarak "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Yasemin karakterini canlandırmaktadır.1979 İstanbul ' da dünyaya gelen Pamir Pekin, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi Ekonometri Bölümünden Mezundur. Kariyerine üniversite yıllarında Foto modellikle başlayan Pamir, birden fazla reklam filminde yer alarak, İlk dizi deneyimi olan 2007 senesinde ''Komiser Nevzat'' dizisinde Komiser Ali karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra ki yıllarda pek çok dizi ve sinema projesinde yer almıştır.1990 yılında İstanbul'da doğan Ece Çeşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okudu. 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, fakat asıl olarak 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. Daha sonrasında, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat veriyor.Pelin Öztekin, 1987 yılında İzmit'te doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda okuduktan sonra liseyi Fenerbahçe lisesinde tamamladı. Ortaokulu bitirdikten sonra bir sene Pera Güzel Sanatlar lisesinde tiyatro eğitimi, bir dönemde Fransa da Ecole des Roches'da dil eğitimi aldı. Lisenin bitmesiyle birlikte 2005 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde Demet karakteriyle ilk televizyon dizisine başladı. 2006 yılında BKM Mutfak atölye oyuncularına katıldı. Atölyedeki eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro da değişik roller aldı. 2007 de organizasyonunu BKM'nin yaptığı Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyasında Şebnem karakteriyle rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yarışmacı olarak görev aldı. En Son 2016 yılında TV gösterilmeye başlayan ''Hayat Şarkısı'' dizinde Zeynep karakterine can verdi.Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol 20.12.1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 36 yaşındaki oyuncu çocukluk ve gençlik yıllarını Ayvalık ve İstanbul'da geçirmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi mezunu olan oyuncu birçok reklam filminde yer aldıktan sonra 2015 yılında Asla Vazgeçmem dizisinde Fırat karakteri ile kamera karşısına geçti. Sonrasında Savasçı dizisinde Başçavuş Turan Hüseyinoglu karakterini canlandırdı. Simdi ise Yuvamdaki Düşman dizinde Alper karakterini canlandırmaya devam etmektedir.Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında Adana da doğdu. Tiyatroyla ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için taşındığı Ankara'da iletişim okudu. 40'dan fazla film ve dizide oyuncu olarak görev aldı. Altın portakal da yardımcı erkek oyuncu ödülü de bulunan oyuncunun görev aldığı filmlerin tamamına yakını ulusal ve uluslararası filmlerden ödülle döndü. TV dünyasında Kardeş Payı dizisindeki Tahsin Özdemir karakteriyle tanınan oyuncu Yuvamdaki Düşman'da ''her şeyi bilen'' Hikmet'i canlandıracak. Halen Adana Altın Koza ve Rotterdam film festivallerine danışmanlık yapmaktadır.1984 yılında Ankara'da doğan Pelin Karahan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. İlk projesi 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi olmuş, oynadığı rol ile 2011 yılında En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü almıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterini canlandıran Pelin Karahan bu projedeki performansı ile de 2015 yılında orta doğunun en önemli ödüllerinden Biaf Uluslararası en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. 2015 yılında da Yeter dizisinin başrolünde yer almıştır. Bu sezon Show TV'de yayınlanan Pelin Karahan ile Nefis Tarifler programını sunmaktadır.Yasemin'in (Aslı Tandoğan) kendisine destek olan eşi Murat'a (Pamir Pekin), "Bir daha hiç gülemeyecekmişim gibi geliyor. İyi ki sen varsın!" sözleri dikkat çekerken, Olcay'ın (Nebahat Çehre) aile içerisindeki hakimiyeti öne çıkıyor. Yasemin, "Bu kız çok içime sindi aşkım. Yeni bakıcımız Ceren!" sözleriyle Ceren'i (Ece Çeşmioğlu), Murat'la tanıştırıyor. Ceren'in gelişinin yaklaşan fırtınanın habercisi olduğunun derinden hissedildiği tanıtımda, Ceren'in neler yapacağı merakla bekleniyor. Yasemin'in yaşadığı kötü günler dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor. Yuvamdaki Düşman'da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?