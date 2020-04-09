Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda olmayacak Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!
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09 Nisan 2020 09:46
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan ve Süper Lig maçlarında oynayamayan Yuto Nagatomo'nun geleceği belli oldu.

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya'ya dönecek.

34 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl daha aktif futbol oynadıktan sonra kariyerini farklı bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.

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