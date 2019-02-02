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Yuto Nagatomo'dan final paylaşımı!

Asya Kupası'nda finalde Katar'a kaybeden Japonya'da Yuto Nagatomo, paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Yuto Nagatomo'dan final paylaşımı!
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02 Şubat 2019 16:44
Galatasaray'ın sol beki Yuto Nagatomo, Asya Kupası'nda ülkesi Japonya'nın Katar'a finalde yenilmesinin ardından Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, paylaşımında ''Finalde hayal kırıklığı yaşadık. Acımasız spor dünyasında ne yazık ki sadece bir kazanan oluyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın bazen kazanamıyorsunuz. Bu hayal kırıklığı gelecekteki futbol yaşantıma itici güç olmaya devam edecek.'' sözlerini kullandı.

Nagatomo'nun Galatasaray'ın Süper Lig'de 21. hafta oynanacak Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor.




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