Yuto Nagatomo'dan final paylaşımı!

Galatasaray'ın sol beki, Asya Kupası'nda ülkesi Japonya'nın Katar'a finalde yenilmesinin ardından Twitter adresinden paylaşımda bulundu.Tecrübeli futbolcu, paylaşımında ''Finalde hayal kırıklığı yaşadık. Acımasız spor dünyasında ne yazık ki sadece bir kazanan oluyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın bazen kazanamıyorsunuz. Bu hayal kırıklığı gelecekteki futbol yaşantıma itici güç olmaya devam edecek.'' sözlerini kullandı.Nagatomo'nun Galatasaray'ın Süper Lig'de 21. hafta oynanacak Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor.