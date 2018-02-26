Yuto Nagatomo için İngilizler devrede!

'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiraladığı 31 yaşındaki Japon sol bekiçin İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.İtalyan basınına göre İngiltere Premier Lig takımlarıve, yeni sezonda Nagatomo'nun bonservisini almak için Inter ile şimdiden masaya oturdu.Galatasaray, devre arasında kiraladığı Nagatomo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu eklememişti.Japon futbolcuyu bonservisiyle satmaya sıcak bakan Inter, Watford veya West Ham ile anlaşması durumunda Nagatomo, gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.Bu sezon Galatasaray ile 5 maça çıkan Nagatomo, son maçlardaki etkili oyunu ile alkış almıştı.