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Yuto Nagatomo ameliyat oldu!

Galatasaray'ın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo ameliyat edildi.

Kaynak: AA
Yuto Nagatomo ameliyat oldu!
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27 Ekim 2018 19:48
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'da tedavi altında tutulan Japon futbolcunun başarılı bir torakoskopi ameliyatı geçirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Sağlık heyetimiz ve hastane doktorlarının değerlendirmesi sonrası Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk başkanlığında, kulüp doktorumuz Yener İncenin de katılımıyla yapılan ameliyat sonrası durumu iyi olan oyuncumuzun 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilmesi planlanmaktadır."

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