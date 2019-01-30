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Yusuf Yazıcı'ya sürpriz kutlama

Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA
Yusuf Yazıcı'ya sürpriz kutlama
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30 Ocak 2019 18:46
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ve futbolcular, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'ya doğum günü dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürpriz bir kutlama yaptı. 

Karaman, kutlama için hazırlanan pastadan ikram ettiği Yazıcı'nın yeni yaşını tebrik etti.

Takım kaptanı Jose Sosa ve diğer futbolcular da Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diledi.

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