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Yusuf Yazıcı'nın aklı Avrupa'da kaldı!

Avrupa'ya transferi gerçekleşmeyen Yusuf Yazıcı'nın moralsiz görüntüsü Ünal Karaman'ın dikkatinden kaçmadı. Başarılı çalıştırıcı, genç yıldızını mental açıdan toparlamak için ekstra çaba sarf ediyor.

Kaynak: Güneş
Yusuf Yazıcı'nın aklı Avrupa'da kaldı!
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17 Ekim 2018 03:38
Transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturan Yusuf Yazıcı, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Bordo-Mavililer'de başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve yönetim, genç oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Etkileyici performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, ligin ilk 8 haftasında gol katkısı sağlayamazken, önemli bir performans düşüklüğü de yaşayınca yedek kulübesinin yolunu tuttu.

MENAJERİNİN TALEPLERİ BİTMİYOR

Trabzonspor'a para kazandırarak Avrupa'ya transfer olma hayalleri kuran Yusuf, başkan Ali Ağaoğlu'nun Real Sociedad'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi kabul etmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı.

21 yaşındaki futbolcunun sezona beklenen başlangıcı yapamaması, "moral bozukluğu" ile açıklanıyor. Yusuf'un menajerinin kulüple görüşmesi ve bir takım taleplerde bulunması ise farklı yorumların yapılmasına neden oluyor.

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