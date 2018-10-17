MENAJERİNİN TALEPLERİ BİTMİYOR

Transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturan Yusuf Yazıcı, sezona istediği başlangıcı yapamadı.Bordo-Mavililer'de başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve yönetim, genç oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Etkileyici performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, ligin ilk 8 haftasında gol katkısı sağlayamazken, önemli bir performans düşüklüğü de yaşayınca yedek kulübesinin yolunu tuttu.Trabzonspor'a para kazandırarak Avrupa'ya transfer olma hayalleri kuran Yusuf, başkan Ali Ağaoğlu'nun Real Sociedad'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi kabul etmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı.21 yaşındaki futbolcunun sezona beklenen başlangıcı yapamaması, "moral bozukluğu" ile açıklanıyor. Yusuf'un menajerinin kulüple görüşmesi ve bir takım taleplerde bulunması ise farklı yorumların yapılmasına neden oluyor.