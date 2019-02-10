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Yusuf Yazıcı'dan Arda Akbulut'a penaltı tesellisi

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında bordo-mavililer aleyhine penaltı düdüğü çalmasının ardından Yusuf Yazıcı ile kaleci Arda Akbulut arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Yusuf Yazıcı'dan Arda Akbulut'a penaltı tesellisi
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10 Şubat 2019 20:09
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçın 18. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Pozisyonla ilgili tartışmalar devam ederken; Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın Arda Akbulut'la olan diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Oldukça yüksek tempoyla başlayan ve öyle de devam eden Galatasaray - Trabzonspor maçının 18. dakikasında Arda Akbulut'un Onyekuru'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcuların hakeme itiraz ettiği sırada Yusuf Yazıcı genç kaleci Arda Akbulut'un yanına geldi. Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı.

Karara tepki gösteren Arda'yı karşısına alan Yusuf "Sorun değil Arda! Penaltı atışına konsantre ol ve maça devam et" sözleriyle genç kaleciyi teselli etti.

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