Yusuf Yazıcı, yuvaya geri dönüyor!

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen, yılın transfer bombasını patlatıyor.Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavililer eski yıldızı1 yıllığına kiraladı. Bordo-Mavililer, Fransız Lille kulübünekiralama bedeli verecek.Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığıyla Lille'de kendini yalnız hisseden yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Başarılı oyuncunun, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor., geçtiğimiz sezon Yusuf'ukiralamıştı.25 yaşındaki oyuncu, Rus ekibinin forması altında çıktığı 10 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Transfermarkt verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.