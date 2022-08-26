Yusuf Yazıcı, yuvaya geri dönüyor!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı takıma geri kazandırmaya hazırlanıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı, yuvaya geri dönüyor!
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26 Ağustos 2022 08:31
Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlatıyor. 

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavililer eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı. Bordo-Mavililer, Fransız Lille kulübüne 300 bin euro kiralama bedeli verecek.

YUSUF YAZICI TRABZONSPOR'U İSTEDİ

Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığıyla Lille'de kendini yalnız hisseden yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Başarılı oyuncunun, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor. Lille, geçtiğimiz sezon Yusuf'u CSKA Moskova'ya kiralamıştı.

DEĞERİ 17 MİLYON EURO

25 yaşındaki oyuncu, Rus ekibinin forması altında çıktığı 10 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Transfermarkt verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.



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