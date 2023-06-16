Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor engeli

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın önüne Trabzonspor engeli çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor engeli
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16 Haziran 2023 14:23
Yeni sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Beşiktaş, nokta atış transferlerle 2023-24 sezonu kadrosunu tamamlayacak.

Transferde sağ stoper, iki kanat oyuncusu, bir merkez orta saha ve 10 numara takviyeleri gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş arayışlarını sürdürüyor.

Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği Yusuf Yazıcı için Lille ile ilk temaslar kuruldu. Milli futbolcunun ilk etapta kiralanıp, yıllık ücretinin ödenmesi teklifi sunuldu.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Bonservisi Ligue 1 ekiplerinden Lille'de bulunan, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'yı, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi de deneyimli hocanın talebi üzerine Fransız ekibi ile irtibata geçti. Lille, 1 senelik kontratı bulunan Milli futbolcunun kiralanması ve yıllık ücretinin ödenmesi konusunda bir öneri yapıldı.

PÜRÜZÜN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

Bu arada 26 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro dolaylarında olduğu öğrenildi. Ancak Trabzonspor'un, Lille'e Yusuf'u satmadan önce sözleşmesine, 'Süper Lig'den başka bir kulüpte oynaması halinde tazminat ödenir maddesi koydurduğu belirtildi. Fakat bu konudaki pürüzü iki kulübün kendi arasında görüşerek çözebileceği öğrenildi.

Eğer Lille, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse, Trabzonspor'un söz konusu maddesi ile ilgili olarak Karadeniz ekibiyle de bir görüşme yapılacak. 

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