Yusuf Yazıcı'ya Nantes kancası!

Ludovic Blas'ı Rennes'e satan Nantes, alternatifleri arasına Yusuf Yazıcı'yı da aldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yusuf Yazıcı'ya Nantes kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2023 17:52
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'ya yeni bir talip çıktı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Nantes, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Ludovic Blas'ı Rennes'e 15 milyon euroya satan Nantes, alternatifleri arasına milli oyuncuyu da aldı.

Birçok isimle görüşen Fransız ekibinin son kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'nın Lille 1 sene daha sözleşmesi var. 26 yaşındaki oyuncu Lille ile 93 maça çıktı ve 17 gol7 11 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery