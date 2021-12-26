Yusuf Yazıcı'ya Lille'den izin çıktı

Galatasaray'ın ara transfer listesinde üst sıralarda olan Yusuf Yazıcı'yı teknik direktör Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor.



Bu sezon Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf'a ocak ayı için kulübünden izin çıktı.



Fransız ekibi, yarım sezon için Yusuf'un ücretini karşılayacak takımdan kiralama ücreti talep etmeyecek. Galatasaray cephesi, Lille'e satışı sırasında Türkiye'de başka bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat maddesi koyan Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak.



Bordo - mavililer, Yusuf için şart koşmazsa Galatasaray transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışacak.



DİLMEN: "DÖNERSE TRABZONSPOR'A DÖNER"



Öte yandan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yusuf Yazıcı ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Dilmen, "Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmesin. Ancak dönerse Trabzonspor'a döner. Yusuf, Avrupa'da devam etsin." ifadelerini kullandı.





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