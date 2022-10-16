Yusuf Yazıcı'ya 90+7'de kırmızı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev mücadelenin 90+7. dakikasında Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü.



Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan faul kararı verdi ve Trabzonsporlu futbolcuya sarı kartını gösterdi.



Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat, potansiyel kırmızı kart nedeniyle Ali Şansalan'ı VAR monitörüne davet etti. Ali Şansalan, pozisyonu hızlı bir şekilde şekilde inceledi ve Yusuf Yazıcı'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.



Yusuf Yazıcı, özür dileyerek sahadan ayrıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ