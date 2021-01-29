Yusuf Yazıcı: 'Türkiye ile Fransa arasındaki fark çalışmak'

Fransa'da ayın oyuncusu seçilen milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Lille'de yaşadıklarını anlattı ve duygularını paylaştı.



TRT Spor'a konuşan Yusuf Yazıcı, "Ödüllere layık görülmek beni çok mutlu ediyor. Kendimle çok gurur duyuyorum. Çalışmalarımın karşılığını alıyorum diyebilirim aslında. Kendimi çalışmaya ve futbola adadım, ne kadar çalışırsanız o kadar şansınız artıyor. Çalışmayı hayatımın temel felsefesi olarak belirliyorum. Ne kadar çok çalışırsam, o kadar çok hayalime ulaşacağımı düşünüyorum. Neden mahallede oynayan çocuklar benim adımı söylemesin diye düşünüyorum. Beni rol model olarak alan kardeşlerime en iyi şekilde örnek olmam gerekiyor. Kendime ne kadar yatırım yaparsam, o kadar hayalime kavuşacağıma inanıyorum. Kendime yatırım yapmayı seviyorum" dedi.



Türk oyuncuların çalışmayla Avrupa'nın en iyisi olabileceğini de kaydeden milli futbolcu, "Bizim diğerlerinden hiçbir farkımız yok, fazlamız var. Yetenek olarak onlardan daha iyiyiz ama çalışma anlamında onlar bizden önde. Türkiye ile Fransa arasındaki fark bu, gerçekten çok çalışıyorlar. Ben de çok çalışmayı seviyorum. En erken gidiyorum, en geç çıkıyorum ama benimle çıkanlar da var. Onlar işlerine daha konsantre olmuş durumdalar, biraz daha çalışırsak onlardan bir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.



"34 yaşındaki Yusuf, 24 yaşındaki Yusuf'a ne der" sorusunu da yanıtlayan Yusuf, "Vallahi sana helal olsun çocuk' der." dedi.



24 yaşındaki oyuncu yabancı oyuncu kuralı için ise, "Yabancı kuralı konusunda durumu en iyi bilenler yönetiyor, benim yapacağım bir yorum olmaz." diye konuştu.



