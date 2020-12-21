Yusuf Yazıcı: "Sen uykundan olma güzel çocuk"

Lille'in Milli yıldızlarından Yusuf Yazıcı, kendisi izlerken uyuyakalan minik hayranı için paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Yusuf Yazıcı: 'Sen uykundan olma güzel çocuk'
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21 Aralık 2020 11:30
A Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in PSG ile TSİ 23:00'te başlayan maçını ''Yusuf Yazıcı'nın maçı var, onu bekliyorum'' diyen minik bir taraftar henüz ilk yarıda uykusuna yenik düştü.

Bunun üzerine Yusuf Yazıcı, Twitter'dan küçük hayranını unutmadı ve kendisine yapılan bu paylaşımı alıntılayıp şu sözleri kullandı;

''Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin.''





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