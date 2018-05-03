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Yusuf Yazıcı: "Şanssızlık yaşadık, Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Trabzonspor'un son dönemlerde yükselen performansı ile adı sıkça Avrupa'nın devleri ile de anılan genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları hakkında konuştu.

Kaynak: Takvim
Yusuf Yazıcı: 'Şanssızlık yaşadık, Avrupa'ya gitmek istiyoruz'
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03 Mayıs 2018 11:20
Karadeniz Fırtınası'nın genç yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Süper Lig'de son dönemece geldiklerini ve Avrupa bileti almak istediklerini söyledi.

ASLA KAYIP YAŞAMAYIZ

Genç futbolcu, "İki sezondur Avrupa Kupaları'na gidemiyoruz. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Önümüzde 3 maç kaldı. Bu üç maçta kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Genç oyuncu, "Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor'a puan vermeyiz. Rıza hocamızla birlikte sürekli toplantı yapıyoruz. Bu sezon ligi daha da üstlerde tamamlayabilirdik. Ama sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadık. Önümüzdeki sezon daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı

 


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