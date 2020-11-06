





Yusuf Yazıcı, bir Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında iki hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Ayrıca Yusuf Yazıcı, bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Milan ile Lille, San Siro'da karşı karşıya geldi. Lille maçı 3-0 kazandı.Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi. Yusuf Yazıcı, 22. dakikadaki penaltı golünden önce de faule maruz kalan oyuncu olmuştu.Bu sonuçla birlikte Lille puanını 7'ye yükseltti ve grup liderliğini Milan'dan aldı. Milan ise 3 maç sonunda 6 puanda kaldı.Lille ile Milan, UEFA Avrupa Ligi H grubunda 26 Kasım günü bu kez Fransa'da karşılaşacak.Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Milan karşısında hat-trick yaparak maçın adamı oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Sparta Prag'a da hat-trick yapan 23 yaşındaki oyuncu, 3 maç sonunda toplam gol sayısını 6'ya çıkarttı.Zorlu Milan deplasmanında Milan'a karşı hat-trick yapan son oyuncu Rivaldo'ydu. Yusuf Yazıcı, 2000-2001 sezonunda Milan ağlarını 3 kez sarsan Brezilyalı'dan tam 19 sene sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk isim oldu.Yusuf Yazıcı aynı zamanda, 2012/13'ten bu yana bir Avrupa kupası sezonunda 6+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Daha önce Burak Yılmaz, 2012/2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol kaydetmişti.Öte yandanKarşılaşmada Lille'den Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, maça ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise, 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu.Milan'da Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarının başında Krunic'in yerine oyuna girdi.Bu sezon tüm kulvarlarda fırtına gibi ilerleyen Milan, 11 maç sonunda yenilgi yüzü görmemişti. Geçtiğimiz sezondan bu yana 24 maçlık yenilmezlik serisi yapan Milan, 25. maçında Lille'e kaybetti.