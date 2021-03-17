Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı, bizim çocuklar elendi

Fransa Kupası son 16 turunda milli oyuncularımızın oynadığı Lille, PSG'ye 3-0 yenilerek elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı, bizim çocuklar elendi
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17 Mart 2021 21:38
Fransa Kupası son 16 turunda sezonun iddialı iki takımı PSG ile Lille karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mauro Icardi ile ilki penaltıdan olmak üzere 41. ve 90+3. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Burak 45 dakika oyunda kalırken, penaltı yaptıran Zeki Çelik ise 74'te kenara geldi. 90 dakika oynayan Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Keylor Navas'ı geçemedi.

PSG'nin çeyrek finaldeki rakibi yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.



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