Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in gözden çıkardığı Yusuf Yazıcı kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun yeni takımı için Fransız basınında dikkat çeken bir haber geçildi.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor!
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25 Temmuz 2023 12:03
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 12:05
Geride bıraktığımız sezonda Trabozn'a kiralık olarak gelen ve ikinci Trabzonspor macerasında beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Lille'e geri döndü.

Fransız ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Yusuf Yazıcı'nın Lille'in yeni sezon planları arasında yer almadığı belirtiliyor. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

5 MİLYON EURO'NUN ALTINA TRANSFER OLUYOR

Fransız basınında çıkan haberlere göre Yusuf Yazıcı'ya Nantes talip oldu. Henüz resmi hamlenin yapılmadığı haber detayında yer alırken, Nantes'ın milli futbolcuyu 5 milyon Euro'dan az bir miktara transfer edebileceği vurgulandı.

26 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2022-23 sezonunda Trabzonspor ile 20 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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