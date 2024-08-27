Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor!

Lille ile sözleşmesi bittikten sonra Fransız ekibine veda eden Yusuf Yazıcı transferin gözde isimlerinden biri oldu.



YUSUF'UN TALİPLERİ ARTIYOR



RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransa'dan Nice ve Lyon, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İki Fransız ekibinin yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuyla İspanya'dan da Real Betis'in ilgilendiği kaydedildi.



GEÇEN YIL PERFORMANSI



Milli futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



Yusuf Yazıcı, geçen sezon Lille'de çıktığı 40 maçta 12 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.





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