'Yusuf Yazıcı'nın, sihirli bir sol ayağı var'

CSKA Moskova'da Anton Zabolotni, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın sihirli bir sol ayağa sahip olduğunu söyledi.



"SİHİRLİ BİR SOL AYAĞI VAR"



Takım arkadaşı Yusuf Yazıcı için konuşan Zabolotni, "Yusuf, iyi bir oyuncu. Sahaya iyi odaklanan bir isim ve sihirli sol ayağı var. Bu durum, bizim kazanmamıza yardımcı olan mekanizmalardan biri. Yusuf, devre arasında takıma transfer olduğundan bu yana oyunumuza hareketlilik getiren ve iyi performans gösteren futbolculardan biri." dedi.



"ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"



Yusuf'un son Dinamo Moskova maçında 58. dakikada oyundan alınması ve bundan memnun olmadığı yönünde gelen bir soruya cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, "Her futbolcunun kendi hırsları vardır, kazanmak ister, 90 dakika boyunca sahada kalmak ister. Bunlardan ayrı kalmak istemez. Ben de değişiklik yaşasaydım, bazı duygularımı gösterirdim" diye konuştu.



"Yusuf Yazıcı, çok iyi bir başlangıç yaptı." sözlerini kullanan Zabolotni, son olarak, "Küçük bir düşüş, takımı çok fazla etkilemez. Dinamo Moskova maçından önce 2 ya da 3 zorlu maçımız vardı. Yusuf'un o maçlarda reaksiyon göstermediğini söyleyemem. Takımdaki herkes reaksiyon gösterdi." açıklamasını yaptı.





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