Yusuf Yazıcı'nın Rusya kararı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi tüm dünyada şok etkisi yarattı. Tüm ülkeler ve tüm markalar Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı. Rusya'ya bir yaptırım da FIFA'dan geldi.



FIFA'dan yapılan açıklamada, "Rusya Futbol Birliğine (FUR) bağlı kulüplerin, 10 Mart 2022 tarihi veya öncesinde yabancı oyuncu ve antrenörleri ile karşılıklı anlaşmaya varmamaları halinde, yabancı oyuncu ve antrenörlerin Rusya'dan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, yabancı oyuncular ve antrenörler, Rusya'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) söz konusu FUR'a bağlı kulüplerle olan iş sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacak." ifadeleri kullanıldı.



FIFA'nın kararına göre, bir sözleşmenin askıya alınması, oyuncuların ve antrenörlerin 30 Haziran 2022'ye kadar "sözleşme dışı" sayılacağı ve bu nedenle herhangi bir sonuçla karşılaşmadan başka bir kulüple sözleşme imzalama özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyor.



GÖZLER YUSUF YAZICI'YA ÇEVRİLDİ



FIFA'nın bu kararı sonrası gözler Yusuf Yazıcı'ya çevrildi. Ocak transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan milli futbolcunun kararını ne yönde vereceği merak konusu oldu. Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı.



HOCASI DA MEMNUN



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aleksey Berezutski, başarılı orta saha oyuncusunun performansından memnun olduğunu dile getirdi.



Yusuf'un sahada özgür hareket edeceğini söyleyen genç teknik adam, "Yusuf, oyun için çok iyi bir his veriyor. Boş alanları görüyor ve setleri mükemmel oynuyor. Hazırlık maçlarında birkaç asist yapmıştı. Bazen sahadaki diğer oyuncular gibi net bir rolü olacak, bazen de oyunun gidişatına göre bu durum değişecek. 4-2-3-1 ya da 4-4-2 oynadığımızda 10 numara ya da 2. forvet oynamak, Yusuf gibi özgür futbolcular için ideal. Yusuf bazen rolünü kendisi belirleyecek, pozisyonunu seçecek her zaman patlama yapacak durumda olacak" diye konuştu.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı'nın sezonu CSKA Moskova'da tamamlayacağını bildirdi. Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı, CSKA'dan ayrılmayacak. Buradayız." dedi. Adem Cebeci'nin açıklamalarının ardından Yusuf Yazıcı'nın sezonu Rusya'da tamamlayacağı ve sezon sonunda Lille'e geri döneceği belirtildi.





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